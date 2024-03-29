Ещё две трассы перекрыли в Карагандинской области

Из-за перелива талых вод через дорожное полотно ограничили движение ещё на двух участках республиканских трасс в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

С 21:30 ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках дорог:



- "Астана - Кабанбай Батыра - Нура - Темиртау" - посёлка Нура до Темиртау;

- "Караганда - Аягоз - Бугаз" - от Караганды до посёлка Бастау.

Ранее в "КазАвтоЖол" сообщили, какие ещё дороги закрыты.

О прохождении паводка в Карагандинской области доложили в акимате.