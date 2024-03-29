Ещё две трассы перекрыли в Карагандинской области
Сегодня, 21:38
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Сегодня, 21:38Сегодня, 21:38
53Фото: акимат Карагандинской области
Из-за перелива талых вод через дорожное полотно ограничили движение ещё на двух участках республиканских трасс в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
С 21:30 ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках дорог:
- "Астана - Кабанбай Батыра - Нура - Темиртау" - посёлка Нура до Темиртау;
- "Караганда - Аягоз - Бугаз" - от Караганды до посёлка Бастау.
Ранее в "КазАвтоЖол" сообщили, какие ещё дороги закрыты.
О прохождении паводка в Карагандинской области доложили в акимате.
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