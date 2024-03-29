Какие трассы закрыты в Казахстане из-за паводков и урозы лавин
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
103Фото: КазАвтоЖол
Движение по нескольким трассам закрыли в Казахстане. Оперативную информацию предоставили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
В ВКО в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках дороги "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын -Катон-Карагай - Рахмановские ключи" - от села Ушановское до Алтая и от села Берель до Рахмановских ключей.
В Карагандинской области в связи с переливом талых вод и угрозой для безопасного проезда транспорта ограничено движение для всех видов машин на участке трассы "Кызылорда-Павлодар" от границы области Улытау до посёлка Топар.
И в области Улытау от Жанаарки до границы Карагандинской области.
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