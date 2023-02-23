Ещё два землетрясения зафиксировали казахстанские сейсмологи

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Ещё два землетрясения зафиксировала сеть сейсмических станций МЧС Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Одно из них произошло в 08:01 по времени Астаны на территории Казахстана, в 424 км на северо-восток от Алматы. Магнитуда 4.1. Сведений об ощутимости нет.

Второе землетрясение зафиксировано в 08:18 на территории Таджикистана, в 645 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда 5.7.