Ещё 150 человек направлены на тушение пожара в "Ертіс орманы"

Фото: Instagram / ertisormany_2003

О ходе работ по тушению лесного пожара в резервате "Ертіс орманы" в Щербактинском районе Павлодарской области сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.



Ориентировочная площадь пожара — 800 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет, отметили в МЧС. Тушение пожара осложняется быстрым распространением огня из-за сильного порывистого ветра.

В данный момент тушат лесной верховой пожар. Задействованы порядка 200 человек личного состава и более 50 единиц техники, четыре вертолёта "Казависпаса", министерства обороны и "Казавиалесохраны".

"Дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской области в количестве порядка 150 человек личного состава и более 30 единиц техники. Для контроля и оценки ситуации на месте пожара находятся глава МЧС Сырым Шарипханов, аким области Асаин Байханов и руководство ДЧС. Проведено оперативное совещание", — сообщается в пресс-релизе.

По информации резервата, пожар изначально двигался в сторону России, сейчас поменял направление в сторону Бауртальского лесничества на лесные культуры.

Пожар на территории природного резервата "Ертіс орманы" разгорелся 15 июля в 14:30. В 14:55 сотрудники ДЧС и лесхоза приступили к тушению. Сначала сообщалось об угрозе селу Сугур, планировалось эвакуировать местных жителей. Однако этого не потребовалось. Сейчас угрозы населённым пунктам нет.

По данным акимата области, из-за множества грозовых разрядов на территории региона произошли сразу несколько пожаров в степных лесничествах в Щербактинском районе и районе Аккулы. Ситуация осложняется жаркой, сухой погодой и шквальным ветром.