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Ержана Иманзаипова сняли с должности акима Павлодара

Сегодня, 15:36
АВТОР
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Валерий Бугаев Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: Валерий Бугаев

Глава Павлодарской области подписал распоряжение об освобождении от должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с нареканиями к его работе, передаёт BaigeNews.kz

"Распоряжением акима Павлодарской области Асаина Байханова в соответствии с подпунктом 2) статьи 32-1 Закона РК от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК", подпунктом 9) статьи 59 Закона РК от 23 ноября 2015 года "О государственной службе РК", Указом президента РК от 31 июля 2023 года №290 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти" Иманзаипов Ержан Бейбутович освобождён от занимаемой должности акима Павлодара. В соответствии со статьёй 38 Закона РК от 23 ноября 2015 года "О государственной службе РК" исполнение обязанностей акима Павлодара возложено на заместителя акима города Беготаеву Кадишу Кабулдаевну", - сообщили в акимате региона.

26 августа аким Павлодарской области провёл встречу с активом Павлодара, на которой озвучил принятое решение об увольнении Иманзаипова "в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчинённых, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара".

Акимом Павлодара Иманзаипов работал с декабря 2022 года.

В июне 2023 года стало известно о задержании замакима Павлодара по подозрению во взяткe.

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