Назначен аким Павлодара

Фото: Фото Алибека Дженалинова

Акимом Павлодара стал Ержан Иманзаипов. Градоначальника представил глава области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz.

Кандидатуру акима города согласовали в администрации президента РК, её одобрили депутаты маслихата.

"Быть главой областного центра – большая ответственность, необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника", – поставил перед коллегой задачи Асаин Байханов.

Ержан Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования.

В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "Промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "Финансы".

Работать начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

Затем был ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2011 годы – ведущий специалист, эксперт Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013-й – замдиректора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

После - руководитель управления, замдиректора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2016 годы был замакима Павлодара, затем замакима Экибастуза.

С 2017 по 2019 годы - глава Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2019 по 2020 год – аким Экибастуза.

С 2021 года был руководителем аппарата акима Павлодара.