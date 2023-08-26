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За что сняли с должности акима Павлодара, объяснили в акимате

Сегодня, 15:19
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Валерий Бугаев/пресс-служба акима Павлодарской области Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: Валерий Бугаев/пресс-служба акима Павлодарской области

Информацию об отставке акима Павлодара Ержана Иманзаипова прокомментировали в пресс-службе главы региона, передаёт BaigeNews.kz.

В июне этого года стало известно о задержании заместителя акима города по подозрению во взяткe. Однако суд ещё не вынес ему приговор.

По данным пресс-службы акима области, решение об освобождении от занимаемой должности  Ержана Иманзаипова было принято не только из-за подчинённого, которого подозревают в коррупции. Как выяснилось, аким области не доволен отставанием от графика многих проектов по благоустройству города.

"Решение принято главой региона в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара. На сегодня не выполнены многие проекты по благоустройству города. В срок не проведена установка детских игровых площадок и обустройство новых мусорных площадок с современными контейнерами для раздельного сбора мусора во дворах областного центра. По срокам отстает строительство системы канализации в трех микрорайонах, с опозданием начаты такие проекты как строительство здания на территории лыжной базы "Зеленая роща", не завершены проект генерального плана города и проекты детальной планировки улицы Машхур Жусупа, села Кенжеколь и других",  — пояснили в пресс-службе акима области.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года павлодарцы чаще (на 65 %) стали жаловаться на качество работ и отсутствие действий со стороны городских отделов, особенно отделов ЖКХ, жилищной инспекции и других.

Напомним, аким Павлодарской области Асаин Байханов провёл встречу с активом города Павлодара, по итогам которой озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима города Павлодара Ержана Иманзаипова. Аппарату акима области поручили внести соответствующее представление в Администрацию Президента.

 

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