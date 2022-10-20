Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

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Постановлением правительства Казахстана Ержан Мурзабаев назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра страны, передаёт BaigeNews.kz.

Ержан Мурзабаев родился 12 августа 1969 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Финансовую академию при правительстве Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в структуре министерства обороны Республики Казахстан.

В 1995-1996 годах работал инспектором-ревизором финансовой инспекции бюджетно-финансового управления министерства обороны.

С 1999 по 2000 годы — заместитель начальника ревизионно-контрольного управления — начальник финансового отдела, начальник ревизионно-контрольного управления департамента экономики и финансов министерства обороны РК.

В 2000-2002 годах — начальник главной финансовой инспекции министерства обороны РК.

С 2002 по 2006 годы — начальник контрольно-ревизионной службы, заместитель начальника департамента военно-технического и финансового обеспечения – начальник финансово-экономического управления Республиканской гвардии РК.

С 2007 по 2009 годы — директор департамента бюджетного планирования и управления активами, управляющий директор-директор регионального филиала по городу Алматы АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".

В 2009-2010 годы — директор департамента финансов и бухгалтерского учета АО "Фонд недвижимости "Самұрық-Қазына".

В последующие годы работал на руководящих должностях в структурах министерства обороны и Комитета национальной безопасности.