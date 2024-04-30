Ерлан Карин провёл заседание Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО

Под председательством государственного советника Ерлана Карина в Алматы прошло заседание Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, передаёт BaigeNews.kz.

В заседании приняли участие представители профильных ведомств, руководители национальных комитетов при Нацкомиссии, центров и кафедр ЮНЕСКО, а также представители Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы.

В ходе заседания обсуждены планы по развитию взаимодействия с всемирной гуманитарной организацией.

Ерлан Карин подчеркнул, что приоритеты сотрудничества Казахстана с ЮНЕСКО фактически определены Главой государства в его выступлении на III заседании Национального курултая в Атырау. В выступлении президент, отметив членство Казахстана в Комитете Всемирного наследия, дал конкретные поручения по включению культурных и природных объектов наследия нашей страны в Список ЮНЕСКО.

На апрельском заседании Национального совета по науке и технологиям Глава государства особо отметил большое значение в контексте глобального изменения климата исследований, регулярно проводимых Центральноазиатским региональным гляциологическим центром в Алматы под эгидой ЮНЕСКО.

В этой связи госсоветник поручил уполномоченным госорганам отработать вопрос продления срока действия Соглашения между РК и ЮНЕСКО по данному Центру на новый срок.

В ходе заседания исполняющая обязанности главы регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Айгуль Халафова вручила председателю Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлану Карину оригинал сертификата о включении в Список ЮНЕСКО в 2023 году национального парка "Алтын-Эмель" и заповедника "Барсакельмес", как части транснациональной номинации "Холодные зимние пустыни Турана".