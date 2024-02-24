  • 24 Февраля, 18:34
  • BAIGENEWS

Эпичную погоню за подозреваемым сняли на видео полицейские в Конаеве

Сегодня, 16:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
188
Фото: скриншот с видео

Глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов поделился видеороликом: на кадрах — эпичная погоня за авто, в котором находился подозреваемый в торговле наркотиками, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Бауржан Аленов (@baurzhan__alenov)

"Сотрудникам УБОП ДП Алматинской поступила оперативная информация о том, что неизвестный мужчина занимается хранением и сбытом наркотических веществ. Данный факт был зарегистрирован в полиции Конаева по признакам уголовного правонарушения за незаконное обращение с наркотическими средствами. В ходе ОПМ сотрудниками УБОП, совместно с экипажем "Беркут-252" УП Конаева, была остановлена автомашина, под управлением 33-летнего жителя Алматы. У водителя при личном обыске был обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом белого цвета, также под водительским сиденьем найден свёрток, обернутый изолентой белого цвета", — говорится в подписи под видео. 

Кроме того, задержанный добровольно выдал местонахождение ещё пяти свёртков с наркотиками, спрятанными на территории города.

Экспертиза показала, что в свёртках был наркотик "Альфа PVP"-"скорость" общим весом 4,68 грамма. Задержанный водворен в ИВС городской полиции.

Самое читаемое

Наверх