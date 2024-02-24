Эпичную погоню за подозреваемым сняли на видео полицейские в Конаеве

Глава департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов поделился видеороликом: на кадрах — эпичная погоня за авто, в котором находился подозреваемый в торговле наркотиками, передаёт BaigeNews.kz.

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"Сотрудникам УБОП ДП Алматинской поступила оперативная информация о том, что неизвестный мужчина занимается хранением и сбытом наркотических веществ. Данный факт был зарегистрирован в полиции Конаева по признакам уголовного правонарушения за незаконное обращение с наркотическими средствами. В ходе ОПМ сотрудниками УБОП, совместно с экипажем "Беркут-252" УП Конаева, была остановлена автомашина, под управлением 33-летнего жителя Алматы. У водителя при личном обыске был обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом белого цвета, также под водительским сиденьем найден свёрток, обернутый изолентой белого цвета", — говорится в подписи под видео.

Кроме того, задержанный добровольно выдал местонахождение ещё пяти свёртков с наркотиками, спрятанными на территории города.

Экспертиза показала, что в свёртках был наркотик "Альфа PVP"-"скорость" общим весом 4,68 грамма. Задержанный водворен в ИВС городской полиции.