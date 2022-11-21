Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Главы государств подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества во благо народов Казахстана и Таджикистана", — говорится в сообщении Акорды.

Президенты также обменялись мнением по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Согласно данным экзитпола, кандидатуру Токаева на выборах президента 20 ноября поддержали более 80 процентов казахстанцев.

Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента РК.