Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента РК

Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz.

"Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", – говорится в сообщении на сайте экс-президента.