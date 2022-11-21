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Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента РК Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18
162

Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента РК

Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz

"Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства. Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", – говорится в сообщении на сайте экс-президента.

Ранее кандидат на пост главы государства Жигули Дайрабаев поздравил своего оппонента с победой. Он отметил, что верит в Токаева и его планы по работе на благо страны. 

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#выборы президента #Голосование #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:18
162
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