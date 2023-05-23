Елена Рыбакина показала атмосферные фото с выходных в Италии

Фото: instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в Instagram фотографии из Рима, где она выиграла титул на турнире серии "Мастерс" и стала четвёртой ракеткой мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Выходной", — кратко подписала Елена несколько фотографий, на которых она запечатлена вместе с сестрой Анной. Помимо главных достопримечательностей Рима — Колизея и Фонтана Треви, она также познакомила своих подписчиков с итальянской кухней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina)

Также Елена напомнила о своих планах: "Скоро Париж". Отметим, казахстанская теннисистка на днях начнёт выступление на турнире Большого шлема - открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос").