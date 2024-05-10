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Елена Рыбакина не сможет защитить титул в Риме

Сегодня, 17:03
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ktf.kz Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сможет выступить на соревнованиях в Риме из-за болезни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"К сожалению, я чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались такие хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала защиты титула. Рим - особенный для меня город", - заявила Рыбакина.

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