Елена Рыбакина не сможет защитить титул в Риме
Сегодня, 17:03
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Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
385Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не сможет выступить на соревнованиях в Риме из-за болезни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
"К сожалению, я чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались такие хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала защиты титула. Рим - особенный для меня город", - заявила Рыбакина.
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