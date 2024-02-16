Электроснабжение восстановили в Семее - Минэнерго

Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Семее, которое произошло из-за отключения по сетям АО "KEGOC", передаёт BaigeNews.kz.

"13:30 вследствие отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в городе Семей. В 13:45 электроснабжение восстановлено", - заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, из-за аварии в Семее произошло массовое отключение электроэнергии.