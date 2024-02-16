Электроснабжение восстановили в Семее - Минэнерго
Сегодня, 14:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:14Сегодня, 14:14
101Фото: pixabay.com
Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Семее, которое произошло из-за отключения по сетям АО "KEGOC", передаёт BaigeNews.kz.
"13:30 вследствие отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в городе Семей. В 13:45 электроснабжение восстановлено", - заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, из-за аварии в Семее произошло массовое отключение электроэнергии.
Самое читаемое
- ТЭЦ за 1 млрд долларов: как россияне будут строить самый дорогой энергообъект Семея
- Экс-министр Ажар Гиният получит новую должность
- "Этим врачам всё равно": интервью с операционной медсестрой о стереотипах пациентов и ценности жизни
- Алматинцы снова ощутили землетрясение
- Администратор группы в соцсетях вывозила в Дубай девушек для оказания интим услуг - ГКНБ