Свет и холодную воду отключили почти во всех районах Семея

В Семее произошло массовое отключение электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Abainews.

"В Семее произошёл массовый сбой — отключился свет практически во всех районах города. Сообщается также о том, что нет холодной воды по городу", - говорится в сообщении.