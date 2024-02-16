  • 16 Февраля, 15:07
  • BAIGENEWS

Свет и холодную воду отключили почти во всех районах Семея

Сегодня, 13:50
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telegraf.in.ua Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: telegraf.in.ua

В Семее произошло массовое отключение электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Abainews.

"В Семее произошёл массовый сбой — отключился свет практически во всех районах города. Сообщается также о том, что нет холодной воды по городу", - говорится в сообщении.

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