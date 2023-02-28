- Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанай 14:24 17
- Уголовную ответственность для коллекторов предлагают ввести в Казахстане 14:20 30
- В Темиртау мужчина гулял с обрезом в рюкзаке 14:10 60
- Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка 14:08 76
- Конституционный суд презентовал свою деятельность дипломатическому сообществу 13:50 154
- На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд 13:48 151
- Финансирование канцелярии первого президента будет сокращено 13:35 198
- Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан 13:32 136
- В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз угля ещё на полгода 13:28 141
- Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы 13:26 165
- Предвыборная агитация: выявили 12 случаев нарушения правил 13:23 171
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 13:19 323
- За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура 13:15 241
- Как искали погибших при крушении вертолёта МИ-8, рассказал глава МЧС 13:14 205
- Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе 13:11 336
- На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении 13:06 244
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 12:54 306
- Заболеваемость раком выросла в Казахстане на 25% — Минздрав 12:52 208
- "Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов 12:50 303
- Блинкен встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди 12:37 276
- Волонтёрское движение по поиску пропавших появилось в Актау 12:30 265
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 12:26 485
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 12:25 378
- Блинкен посетил КазНУИ в Астане и рассказал, какой музыкой делится в своём Spotify 12:01 431
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 11:58 415
- Казахстанцы устанавливают QR-коды на надгробиях на кладбище 11:52 422
- 50 миллиардов тенге выделят на продолжение строительства ЛРТ в Астане 11:47 317
- "Можно было предотвратить". Глава МЧС о февральских потопах в Туркестанской области 11:35 331
- Смаилов раскритиковал работу акимов по вывозу снега 11:27 373
- Грозит ли регионам наводнение весной, рассказали в Минэкологии 11:26 333
- Казахстанские аграрии не могут подать заявки на субсидии и терпят убытки 11:19 377
- Из-за непогоды движение ограничили в четырёх областях Казахстана 11:11 342
- Более 66 млрд тенге составил инвестдоход пенсий казахстанцев за месяц 10:59 358
- Масштабные паводки прогнозирует МЧС в Казахстане 10:47 374
- Выпускникам "Болашака" дадут отсрочку для стажировки за рубежом 10:32 527
- В Казахстане потеряли интерес к российской валюте - исследование 09:46 504
- Прямые рейсы между Казахстаном и Оманом запустят с 1 июля 09:41 418
- Казахстан будет поставлять рыбу Франции и Швейцарии 09:35 449
- Энтони Блинкен прибыл в Астану 09:23 511
- Двухлетнему малышу обожгли стопы в частном детсаду Караганды 09:19 571
- 10% подростков в Казахстане курят вейпы 08:59 404
- "Все от него отворачиваются" - тяжелоатлеты о дисквалификации Игоря Сона из-за допинга 08:32 590
- Полицейский подозревается в попытке доведения гражданина до суицида в Кокшетау 07:40 568
- Гранты на обучение в Гонконге получили шесть учеников костанайского лицея 06:46 585
- Актаусцы намерены судиться с акиматом из-за вырубки сада ветеранов 05:30 666
- Преподаватель избил московского школьника на уроке 04:57 665
- Аким Астаны высказался о судьбе 30 долгостроев 03:35 541
- Британия и Евросоюз объявили о новом соглашении о Северной Ирландии 02:41 468
- Мужчина оставил без машин 15 жителей Атырау 01:19 591
- Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы 00:37 552
- Программу повышения доходов населения расширят в Казахстане 27.02.2023 681
- Шымкентский НПЗ остановится на капремонт с 15 марта 27.02.2023 542
- Тело в багажнике: стали известны некоторые подробности убийства сотрудницы акимата в Актобе 27.02.2023 4469
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 1292
- 15 участков трасс закрыты в Костанайской области и СКО 27.02.2023 547
- Члены "Ак жола" встретились с трудовыми коллективами и жителями Тараза 27.02.2023 558
- Агитация в разгаре: кандидаты в депутаты мажилиса посетили Кызылорду, Петропавловск, Алматы и Астану 27.02.2023 615
- Группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгметаллов, задержали в Казахстане 27.02.2023 586
- Почти 50 казахстанских школьников отправятся в США на финал Всемирного чемпионата по робототехнике 27.02.2023 742
- Задержаны участники массовой драки в области Жетысу 27.02.2023 616
- В Минобороны выступили с заявлением по поводу видео с военной техникой в соцсетях 27.02.2023 618
- Краснокнижного медоеда сняли на видео в Мангистауской области 27.02.2023 715
- ЧП на казахстанских горнолыжных курортах: кто виноват, и что делать 27.02.2023 674
- КазТрансОйл сдал 20 тысяч тонн нефти для поставки в Германию 27.02.2023 719
- Производство и экспорт сливочного масла снизились в Казахстане 27.02.2023 575
- Сигнал тревоги: психологическую диагностику школьников автоматизировали в Костанае 27.02.2023 537
- Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК 27.02.2023 563
- 77 избирательных участков откроют за рубежом в день выборов в мажилис РК 27.02.2023 534
- Новое землетрясение произошло в Турции. Есть жертвы 27.02.2023 826
- Легендарный мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане сыпется и сыреет 27.02.2023 6739
- Тело погибшего в Таиланде музыканта Darkhan Juzz доставят на родину 28 февраля 27.02.2023 826
- "Это не чёрный список" - в МИД объяснили изменения в выдаче "шенгена" для казахстанцев 27.02.2023 840
- Казахстан устранит барьеры в торговле с третьими странами 27.02.2023 591
- Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о погранпредставителях 27.02.2023 541
- О деталях визита Энтони Блинкена в Казахстан рассказали в МИД 27.02.2023 1346
- Около двух тысяч нарушений выявили в "АрселорМиттал Темиртау" в 2022 году 27.02.2023 547
- Более 700 опасных производственных объектов приостановили в Казахстане 27.02.2023 671
- Из металлурга в мобилографы: как девушка из Экибастуза изменила свою жизнь 27.02.2023 2918
- Почти 80 килограммов золота приобрели казахстанцы в январе 27.02.2023 560
- Винтовку и газовый пистолет нашли полицейские у жителя Кокшетау 27.02.2023 520
Сегодня, 13:32
136
136Фото: tsn.ua
Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан
В Комитете национальной безопасности сообщили о контрабанде крупной партии электронных сигарет, передает BaigeNews.kz. Иностранец пытался незаконно ввезти груз в Казахстан.
"27 февраля 2023 года Пограничной службой КНБ на автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области в ходе пограничного контроля задержан иностранный гражданин при попытке ввоза крупной партии электронных сигарет без сопроводительных документов на сумму около 90 миллионов тенге", - сообщили в КНБ.
Задержанный передан в территориальное подразделение КГД МФ РК для дальнейшего разбирательства.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 13:19 322
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 12:26 479
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 12:25 376
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 11:58 414
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 1289
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 1692
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 960
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1214
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 8160
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1330
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 9401
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 13460
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1271
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2437
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 918
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6624
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15767
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23776
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2517
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1373
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3344
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1700
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1890
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41187
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1421
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2649
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5030
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10594
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1808
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26832
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2939
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3534
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1541
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4465
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38213
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2776
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1849
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2790
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3046
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19362
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3049
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7981
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37420
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2445
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2641
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13891
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8257
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3908
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2650
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119888
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3651
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3436
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4370
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2502
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7733
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9534
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6518
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3034
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13305
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58144
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3183
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3156
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5168
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2619
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3573
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3435
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16758
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6429
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31853
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3541
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4109
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4055
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72912
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22927
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24791
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4530
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6935
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9475
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4115
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4621
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1426
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1047
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1390
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1346
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1540
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1497
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1494
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1824
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1608
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1737
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1866
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2561
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2224
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2004
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1896
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1822
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2032
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1872
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2646
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2426
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2676
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2237
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2455
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2644
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2669
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3041
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2820
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2743
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2885
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3163
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2921
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2798
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2785
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2758
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2929
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3052
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2952
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2996
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3075
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2931
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4568
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3146
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3132
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3023
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2894
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3015
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3150
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3294
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2892
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3128
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3024
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3185
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3284
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3591
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3270
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3516
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3109
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3682
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3607
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4834
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3787
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3646
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4771
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3750
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4334
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3961
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4186
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4512
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4446
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4370
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4293
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4018
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4300
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4363
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4386
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4355
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4659
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4546
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4761
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4955