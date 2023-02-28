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  • Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан
tsn.ua Сегодня, 13:32
136
Сегодня, 13:32
136
Фото: tsn.ua

Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан

В Комитете национальной безопасности сообщили о контрабанде крупной партии электронных сигарет, передает BaigeNews.kz. Иностранец пытался незаконно ввезти груз в Казахстан. 

"27 февраля 2023 года Пограничной службой КНБ на автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области в ходе пограничного контроля задержан иностранный гражданин при попытке ввоза крупной партии электронных сигарет без сопроводительных документов на сумму около 90 миллионов тенге", - сообщили в КНБ.

Задержанный передан в территориальное подразделение КГД МФ РК для дальнейшего разбирательства. 

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#контрабанда #КНБ #таможня
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:32
136
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