Электрокары в РК: насколько они популярны и сколько нужно денег на покупку новой "электрички"

Осенью прошлого года в Евразийской экономической комиссии было принято решение о продлении квоты на беспошлинный ввоз электромобилей до 2025 года. Без уплаты таможенных пошлин граждане Казахстана смогут ввезти в страну 30 тысяч электромобилей, с одним условием: одно физлицо – одна единица техники. Насколько популярны в стране электрокары, и сколько они стоят на рынке - в материале обозревателя BaigeNews.kz.

Квота, определённая на 2023 год, составила 15 тысяч "электричек" и за год она была освоена лишь наполовину. Ею воспользовались около 8,5 тысяч казахстанцев. Вероятно, что часть ввезённых электромобилей пока не поставлена на учёт. По состоянию на 1 января 2024 года в Казахстане зарегистрировано 8 тысяч электрических авто.

При этом общая численность парка легковых автомобилей в нашей стране – 4,1 млн. Таким образом доля электромобилей составляет 0,2% от общего количества зарегистрированных легковушек. Да, есть ещё грузовые авто (271 единиц) и автобусы (35 ед.). Также важный нюанс статистики – в данных есть графа "не указан вид топлива", какая-то часть "электричек" содержится здесь. Но, так или иначе доля электромобилей пока что остаётся пренебрежительно мала, подавляющее большинство из них зарегистрированы в Алматы (4,7 тыс), значительно меньше – в Астане (1 тыс), по регионам – ещё меньше.

Пока что, столь скромная доля электротранспорта на казахстанском рынке объясняется несколькими причинами. Имеют значение климатические условия: при низких температурах заряд батареи расходуется значительно быстрее.

Кроме того, очевидно, что распространение "электричек" требует наличия развитой зарядной инфраструктуры. В этом плане необходимо решить в Казахстане две задачи: финансирование и ТЭО строительства страновой сети электрозарядных станций (ЭЗС) а также, что вероятно, даже более важно – генерация и транспортировка необходимых объёмов электроэнергии в стране. Даже при нынешнем уровне потребления, с имеющийся численностью электромобилей, в стране наблюдается дефицит электроэнергии.

Цена электрокара

Наконец, третья причина – цена самих электромобилей как класса техники. В сравнении с автомобилем с ДВС, при сравнимых габаритах, классности и оснащении, цена "электрички" выше в 1,5-2 раза.

Приведём несколько ключевых цифр: в 2023 году казахстанцы приобрели в общей сложности около 200 тысяч новых авто, направляя на покупку в среднем 14-14,5 млн тенге.

При этом средняя цена электромобилей, которые были ввезены по квоте в 2023 году составила 22,4 млн тенге или 49,6 тысяч долларов. К этой сумме надо прибавить затраты на перевозку из Китая в Казахстан (по меньшей мере 1 тысяча долларов) и услуги таможенного брокера – минимум 200 долларов. На выходе получается 51 тысяча долларов или 23 млн тенге, — это при минимальных затратах на логистику и оформление.

Таким образом, разница со средним чеком на покупку нового автомобиля в салоне составляет 8,5 млн тенге или почти 60%. За эту цену можно купить модели авто отнюдь не самые дешёвые из представленных на нашем рынке.

Резюмируя, в силу ряда географических (помимо климата нужно учитывать и отдалённость городов), технических и экономических факторов, электромобили остаются нишевым продуктом в Казахстане и во всём мире. Кроме того, нынешний уровень развития технологий в автомобильной отрасли на глобальном уровне определяет одно важное обстоятельство - ни один автоконцерн просто не может предложить рынку продукт, сбалансированный по таким параметрам как дальность хода, термостойкость и доступная цена.

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