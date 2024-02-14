Что будет с ценами и когда запланировать покупку автомобиля в Казахстане?

Пандемия, логистический кризис и международно-политическая обстановка стали "чёрными лебедями" для мирового автопрома последних пяти лет. По оценкам экспертов отрасли и аналитиков, мировой авторынок столкнулся с нехваткой примерно 8 млн. автомобилей, которые просто не были произведены по разным причинам. В результате, динамика роста цен в последние годы опережала привычные темпы, отмечает обозреватель BaigeNews.kz Артур Мискарян.

Во второй половине 2023 года ситуация на мировом стала постепенно стабилизироваться. Рынок Казахстана не стал исключением: с одной стороны – увеличились объёмы производства внутри страны, с другой – выросла доля импорта техники из Китая, в дополнение – возобновились поставки европейских и японских автомобилей, хотя и в гораздо более скромных объёмах, по сравнению с предыдущими годами.

Однако, что по факту всё это значит для рядового покупателя? К концу 2023 года у некоторых дилеров сформировались запасы товарных автомобилей и (впервые за последние несколько лет, наконец-то!) появилась возможность прогнозировать объёмы будущих поставок. Как результат – корректировка цен на новые автомобили, снижение составило в среднем 300-350 тыс. тенге. В большинстве случаев, вероятно, эта сумма не будет иметь решающего значения при покупке, однако в последние годы рынок не видел ничего подобного, только рост!

Стоит ли ждать дальнейшего снижения цен? – Нет. И вот почему. Практика снижения цен к концу года – обычное явления для рынка, пребывающего в нормальном (или близком к нормальному) состоянии. Нормальность, в свою очередь, определяется соотношением спроса и предложения. Достаточно вспомнить многочисленные акции и специальные предложения к Новому году от автосалонов в допандемийное время.

К тому же конец года и первые месяцы следующего – время обновления складов: автомобили 2023 года нужно реализовать и пополнять склад машинами 2024 года. Как правило, на это уходят январь и февраль, очень редко – март. Чаще всего уже в марте покупательская активность возрастает – это проявление так называемой сезонности продаж.

Так что если вы запланировали покупку, но не сделали этого в декабре или январе, то сейчас подходящее время для того, чтобы "поймать" интересное предложение от автосалона. К весне склады дилеров в большинстве случаев будут обновлены автомобилями нового модельного года, а значит цены будут проиндексированы. По некоторым моделям в этом году ожидается рестайлинг, а в ряде случаев – выход нового поколения. Это плюс для фанатов, готовых платить за всё "самое новое и модное", а для тех, кто прагматично смотрит на выбор автомобиля, первые месяцы года – это возможность для выгодной покупки.

Ещё один момент – выбор автосалона. В больших городах сразу несколько автосалонов могут предлагать автомобили одного бренда. Как выбрать? Во-первых – исходя из транспортной близости к вам. Во-вторых – пообщайтесь в чате или по телефону с менеджерами и выбирайте исходя из собственных впечатлений о сервисе после разговора.

Главное – подходить к выбору и покупке с холодной головой, сделав все необходимые расчёты по бюджету покупки и дополнительным расходам. Последние – тема отдельного материала.