  • 10 Мая, 22:33
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Елдос Сметов выиграл "бронзу" на турнире серии Grand Slam в Астане

Сегодня, 18:00
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: olympic.kz

Один из лидеров команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz

Он стал третьим в весовой категории до 60 килограммов. 

В схватке за третье место Сметов оказался сильнее Ахмада Юсифова из Азербайджана. 

Сметов успешно выполнил удержание, завоевав медаль и важные рейтинговые очки.

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