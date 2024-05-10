Елдос Сметов выиграл "бронзу" на турнире серии Grand Slam в Астане
Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
231Фото: olympic.kz
Один из лидеров команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал бронзовую медаль турнира серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Он стал третьим в весовой категории до 60 килограммов.
В схватке за третье место Сметов оказался сильнее Ахмада Юсифова из Азербайджана.
Сметов успешно выполнил удержание, завоевав медаль и важные рейтинговые очки.
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