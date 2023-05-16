Эксперты прогнозируют кризис строительной отрасли в Казахстане

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Парадоксальная картина наблюдается в секторе строительного рынка Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Союз строителей Казахстана". По словам строителей, в собственном жилье продолжает нуждаться четверть населения страны, в то же время масштабная застройка давно превысила спрос на жилье, что привело к стагнации рынка.

"Масштабная приостановка строительства, сокращение работников до 50%, снижение объема производства до 65%, образование долгостроев, непредусмотренные расходы в триллионы тенге на достраивание домов - всё это может привести к большим волнениям в стране", - озвучил на пресс-конференции председатель президиума Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев .

Также на мероприятии, посвящённом кризису строительной отрасли Казахстана, был поднят вопрос об ипотечном кредитовании:

"В Казахстане нет доступной ипотеки. По сравнению с другими странами рынок во многом отстает. Установленного лимита в размере 100 млрд тенге в год по программе 7-20-25 недостаточно для обеспечения всего населения жильем. В случае старта приема заявок по данной программе лимит оказывается исчерпан за считанные часы, люди практически ночуют возле банков. В свою очередь банки предлагают коммерческую ипотеку, которая из-за высоких процентных ставок непопулярная среди населения. И без этого по недоступным для многих граждан ипотечным программам Отбасыбанка, с 15 мая т.г. ещё больше ужесточены условия приобретения жилья. Нуждающиеся люди будут вынуждены до шести месяцев замораживать свои средства на банковских счетах для последующего получения займа в банке",- считает Кокенов Кайрат, представитель ассоциации "Qazproperty".

Напомним, что острой проблемой, которая стоит перед государством, является изношенное временем оборудования ТЭЦ. По прогнозам строителей, например, в городе Петропавловск мощности местной ТЭЦ едва ли хватит на подключение новых объектов.

"Мы не можем чётко обозначить решение проблем с обеспечением новых домов коммунальными нуждами из-за того, что у правительства нет чёткой программы развития строительной отрасли. Нет экспертизы, нет плана, вся наша работа – стихийная. Мы предлагаем совместную работу с государственным аппаратом по разработке чёткой и ясной стратегии развития строительной отрасли. Только так мы будем видеть решение создавшихся проблем как с ТЭЦ, так и с рынком в целом",- пояснил Ергалиев.

Решением вопроса по мнению участников конференции является своевременное стимулирование строительного рынка государством.