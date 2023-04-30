Старые ТЭЦ vs новые дома: в Петропавловске опасаются строительного коллапса

В строительном тупике в ближайшее время может оказаться Петропавловск. Застройщиков волнует вопрос: "Насколько хватит мощности местной ТЭЦ для подключения новых объектов?". О том, почему на бумаге дома строятся практически полностью из материалов "Made in Kazakhstan", но на деле местные заводы просто не способны производить необходимые объёмы и других проблемах, представители строительной индустрии рассказали корреспонденту BaigeNews.kz.

Вопрос запаса мощности местной теплоцентрали и того насколько ещё новостроек и микрорайонов её хватит подняли руководители строительных компаний. По их словам, местная ТЭЦ просто не выдержит увеличившейся нагрузки и однажды дома перестанут подключать к теплу. Застройщики опасаются, что с такой проблемой им придется столкнуться в ближайшие пару лет. В таком случае работа целой отрасли затормозится на долгие месяцы. К тому же найти альтернативные источники тепла и быстро перестроиться тоже не получится. Напомним, что в 2021 году в Петропавловске рухнула дымовая труба и вывела из строя несколько цехов.

"Наша ТЭЦ имеет ограничения по обеспечению тепловой энергией. Почему этот вопрос сегодня поднимаем, потому что его невозможно решить за один-два года. Обязательно надо какие-то меры предпринимать или увеличивать мощности нашей ТЭЦ или строить ещё какие-то котельные, наладить подачу природного газа для того, чтобы можно было обеспечивать как-то теплом наш город. Если такая проблема неожиданно случится, то это будет катастрофа для всего строительного комплекса. Коллапс произойдет и в производстве строительных материалов. Мы можем в любой момент остаться без работы", - поделился своими опасениями председатель ассоциации строителей Северо-Казахстанской области Сергей Тимофеев.

Однако чиновники уверяют, что все эти опасения напрасны, и 60-летняя теплоцентраль несмотря на свой возраст ещё послужит верой и правдой. А после реконструкции к ней смогут подключить ещё не один новенький микрорайон. На это уже выделено порядка девять миллиардов тенге из средств монополиста.

"В прошлом году акционеры вложили 12,5 миллиардов тенге инвестиций на ремонт котлоагрегатов, провели текущий и капитальный ремонт объектов. Многие петропавловцы опасались, что теплоцентраль зимой не выдержит напряжения, и что всё это бесполезно, но результат думаю ощутили все жители города. За истекший отопительный период проблемных вопросов не возникало, снижения температурного режима в областном центре не наблюдалось. Это говорит о том, что выполненные работы дали определенные результаты. Акционеры АО "Севеазэнерго" доложили акиму области о планируемых ремонтных работах на будущий отопительный сезон. Будет начато строительство новой дымовой трубы высотой около 180 метров, заменят одну упавшую и одну существующую трубу. Завершить строительство планируется в этом году, а подключаться будут уже в следующем. По поводу нехватки мощности хочу сказать, что на сегодняшний день она составляет 713г/ккал. Последние несколько лет мы стабильно используем около 513-515 г/ккал. Мы провели инспекцию розданных технических условий и видим, что многие объекты разрешение получили на подключение, но не строятся. Ревизию мы закончили, теперь будем разговаривать об уменьшении ранее выданных технических условий. Этот запас мощности нам обеспечит ближайшие два-три года строительство социальных и жилых объектов города. Скоро мы начнем раздавать технические условия вновь построенным объектам", - отметил заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев.

Однако эксперт в энергетической отрасли Олжас Байдильдинов считает, что если провести аналогию, то наши ТЭЦ сегодня – это полувековая машина, уход за которой сводился лишь к замене мелких деталей и перекраске кузова. Потому, как не латай старое, далеко на нём всё равно не уедешь, и ТЭЦ сегодня – это уже пережиток прошлого. По его словам, 20 из 37 ТЭЦ страны в любой момент могут выйти из строя. А растущие в плане новых объектов города лишь усугубляют ситуацию. По прогнозу ООН в Казахстане к 2040-му году в Казахстане будет проживать 25 миллионов человек. Эксперт уверен, что, латая дыры на старых теплоцентралях мы не смотрим в будущее, а лишь пытаемся выжить в настоящем.

"Наши ТЭЦ, сети не рассчитаны на всё это. В прошлом году помните цифру, 50 жилых комплексов в Астане не подключили к центральному отоплению, и люди не могли заселиться, потому что тепла на всех не хватало. Подобная ситуация и в других городах. Мы обсуждаем кнопочный телефон в эпоху смартфонов. ТЭЦ - пережиток прошлого, и это нужно признать. Когда они строились, не были такими большими города. Сегодня центральное отопление сохранилось только в постсоветском пространстве. Весь остальной мир перешёл на распределенную генерацию. Подразумевается, что если есть природный газ или какой-то другой источник энергии, то строят небольшие котельные в районе или жилом комплексе или заводится газ в квартиры. Если новостройки и новые районы не будут сами отапливаться и подогревать воду через бойлеры или котельные, мы постоянно будем ходить по кругу и сталкиваться с этой проблемой. В этом случае в распределенной генерации никакого Экибастуза не случилось бы в принципе, и целый город не остался бы без тепла. Вторая проблема - это изношенность ТЭЦ, средний возраст их по стране 62 года. Мы с этими ТЭЦ бегаем, потому что не можем признать себе, что нужно остановиться и искать другие варианты. Газа у нас дефицит, поэтому нам нужно легализовать рынок, чтобы недропользователи начали производить этот товар", - отметил эксперт в энергетической отрасли Байдильдинов.

Сейчас все объекты подключены в Петропавловске и ряде других городов лишь к одному, как правило, уже давно исчерпавшему свой технический ресурс источнику. Потому спать спокойно похоже никто не будет. Строители всё же надеются, что вопрос с подведением газа в регион в правительстве решится в положительную сторону, и тогда часть микрорайонов возможно будет переключить на этот вид отопления. Представители отрасли на севере страны подняли и другие проблемные вопросы: подключение к новостройкам инженерных сетей и недобросовестность подрядчиков.

"Дома, которые мы по государственной программе построили, уже стоят два года. В прошлом году которые сдавали, они до сих пор не подключены к инженерным сетям. Нам приходится их охранять, содержать - это ненормальная ситуация. Подрядчик выиграл тендер, компания иногородняя. Они не имеют техники и базы, и им сложно работать, поэтому и отставание в этом плане. Я считаю, что заказчик всё - таки должен жёстче работать с такими подрядчиками. Это уже третий год творится", - возмущён председатель ассоциации строителей Северо-Казахстанской области Сергей Тимофеев.

Представители стройиндустрии также отмечают и то, что проектно-сметная документация из-за быстро растущих цен на стройматериалы устаревает на момент передачи её в тендерную комиссию отсюда и проволочки со сроками строительства и сдачи объектов. Они предлагают сократить срок её действия до полугода.

"Есть планирование бюджета, бюджетная квота. Я согласен, что проектно-сметная документация устаревает. Но всё -таки правительство делает шаги навстречу строителям. Например, срок действия проектно-сметной документации уже сократили с трёх лет до одного года. А ведь, когда-то это было на уровне предложений. Поэтому необходимо также оформить всё письменно и отправить на рассмотрение. По поводу колебания цен, все ссылаются на соседние страны, но наши проекты все основаны на материале местного производства, это порядка 95%. Это говорит о том, что, когда мы разрабатываем проект, источники материалов, указываем, что их можно приобрести в РК", - пояснил заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев.

Однако именно здесь и кроется ещё одна проблема. Застройщики попали в ловушку импортозамещения. Вроде бы цели государства благие – возводить жильё из материалов "Made in Kazakhstan", и строителей обязуют это делать. Но по факту наши производители не готовы поставлять товары даже для половины всех строящихся объектов страны.

"Удорожание стоимости строительных материалов - это проблема настоящего времени. Расчёт на то, что импортозамещение - это некий способ снижения и стабилизации цены во многом иллюзорный. Импортозамещение в условиях рынка не позволяет существенным образом снизить и стабилизировать цены. Уровень развития строительной индустрии у нас в регионе не достаточен для решения задач, которые в целом стоят перед строительной индустрией. Формально и для отчётов 95% очень красивая цифра, и все в неё верят. Ёмкость всей стройиндустрии Казахстана позволяет построить лишь половину от запланированного. Даже если все заводы будут работать только на внутренний рынок и ничего не вывозить, то мы построим только 50% от сегодняшнего объема. Реально наша промышленность может выпустить лишь столько продукции. Соответственно нужно найти качественный товар, но подешевле", - рассказал член ассоциации строителей Северо-Казахстанской области Владимир Богданов.

Вот и получается, что государственное жильё эконом класса нужно с одной стороны строить дешевле и качественнее, с другой - из отечественного сырья. Но казахстанские материалы либо постоянно в дефиците на рынке, либо оказываются дороже, чем у соседних российских производителей.

"Закладывали кирпич самый дешёвый, который производил завод в Кокшетау. Четыре года он нам вообще ничего не давал. Мы были вынуждены из России возить, потому что объекты надо строить. Условно нужно такого кирпича миллион штук, а завод всего в год выпускает 500 тысяч. Ответственность за выполнение работ колоссальная, поэтому везём из Омска, Кургана, Тюмени и восполняет кокшетауский дефицит. Мы предлагаем снизить порог по казахстанским стройматериалам до реального. Удержать 95% невозможно. По сути, все застройщики лукавят от безысходности и могут быть по сути за это наказаны", - заключил Тимофеев.

Застройщики уверены, что все эти насущные проблемы необходимо решать и как можно скорее, чтобы в перспективе строительная отрасль не оказалась в одночасье в безвыходной ситуации, а вместе с ней и тысяч рабочих. По их словам, главное, чтобы на их чаяния обратили внимание не только местные власти, но и вышестоящие инстанции.

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