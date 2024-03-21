Эксперты: борьба с лудоманией требует совместных усилий государства, общества и бизнеса

Выступая на третьем Национальном Курултае, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь обратил внимание на проблему лудомании. Президент привел статистику, по некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города, передаёт BaigeNews.kz.

"Лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Изо дня в день приходят новости, о том как, влезая в долги из-за азартных игр, люди накладывают на себя руки. Эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей. Компетентные органы в прошлом году заблокировали свыше четырёх тысяч сайтов с признаками интернет-казино", — сказал президент. И поручил правительству утвердить комплексный план и законодательно ограничить это пагубное пристрастие.

По инициативе фракции партии Amanat подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте. Принять его Токаев поручил до конца года.

"Мы не можем сквозь пальцы смотреть, как наша молодёжь губит себя, предаваясь азартным играм и стремясь к легким деньгам. Только добытый честным, добросовестным трудом доход будет всегда во благо", — резюмировал глава государства.

Эксперты в области лечения зависимостей абсолютно согласны с президентом в том, что лудомания, или азартная зависимость, является серьезной проблемой в современном обществе, и Казахстан не является исключением. В последние годы страна столкнулась с увеличением числа случаев зависимости от азартных игр, что привлекло внимание общественности и государственных органов.

Аддиктолог Фёдор Назаров уверен, что азартные игры становятся серьезной проблемой для общества из-за различных факторов. Эксперт перечисляет лишь некоторые из них:

Финансовые проблемы:

Люди могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за потери больших сумм денег в азартных играх. Это может привести к долгам, банкротству и даже криминальной деятельности в попытках покрыть убытки.

Проблемы с психическим здоровьем:

Зависимость от азартных игр может привести к серьезным проблемам с психическим здоровьем, таким как депрессия, тревожность и суицидальные мысли.

Преступность:

В связи с азартными играми могут возникать проблемы с преступностью, такие как мошенничество, воровство и отмывание денег.

Семейные проблемы:

Зависимость от азартных игр может разрушить семьи из-за финансовых проблем, лжи и обмана со стороны игрока

Дополнительные проблемы, связанные с азартными играми в Казахстане, могут включать следующее:

Нелегальные азартные операции: Несмотря на усилия правительства по регулированию азартной деятельности, все еще существует подпольный рынок азартных игр, который оперирует вне законов и нормативных актов. Это может приводить к потере налоговых доходов для государства.

Негативное воздействие на молодежь: Азартные игры могут оказывать негативное воздействие на молодежь, уводя их от образования и развлечений, которые способствуют здоровому развитию. Это также может способствовать формированию неправильных представлений о деньгах и успешности.

Коррупция и влияние криминала: Азартные игры могут стать источником коррупции, особенно если они не контролируются государством. Незаконные операции могут привлекать к себе внимание организованной преступности и стать источником незаконных доходов.

Воздействие на экономику: Зависимость от азартных игр может иметь негативное воздействие на экономику страны. Ресурсы, потраченные на азартные игры, могли бы быть направлены на более продуктивные сферы, такие как образование, здравоохранение или инфраструктура.

Культурные и социальные аспекты: Азартные игры могут вносить изменения в социокультурные аспекты общества, в том числе сдвигая ценности и приоритеты. Это может привести к потере традиционных ценностей и социальной дезориентации.

— Фёдор, масштабы проблемы действительно такие, как говорит президент?

— Безусловно. Более того, мы не можем знать всей реальной картины. Потому что официально лудоманов не ставят на учет, как, например, наркоманов или алкоголиков. Неофициальная статистика показывает, что количество игроков, страдающих от лудомании, в Казахстане растет. Это может быть связано с расширением игорной индустрии в стране, а также с доступностью онлайн-игр и виртуальных казино. Согласно статистическим данным, более 5% населения испытывают проблемы из-за азартных игр, и эта цифра продолжает расти.

— Каковы же причины лудомании?

— Возникновение проблемы лудомании в Казахстане можно объяснить различными факторами. Во-первых, это социально-экономические условия, такие как отсутствие стабильной работы и низкий уровень доходов у некоторых слоев населения, что побуждает людей искать легкие способы заработка денег. Во-вторых, проблемы с психическим здоровьем, стресс и депрессия могут также способствовать развитию зависимости от азартных игр. Наконец, агрессивная маркетинговая кампания со стороны букмекерских кантор и казино, которая только и говорит о возможности легкого заработка, намерено умалчивая об обратной стороне игры.

— Как можно решить проблему?

— Чтобы бороться с проблемой лудомании, необходимо принять комплекс мер, включающий как законодательные и регулятивные действия, так и социальные программы и профилактическую работу. На первом этапе важно ужесточить законы, регулирующие азартные игры, ограничивая доступ к ним лиц не достигших совершеннолетнего возраста . Кроме того, следует внедрить программы по реабилитации для тех, кто уже страдает от лудомании, предоставляя им необходимую помощь и поддержку.

Социальные программы также играют ключевую роль в предотвращении лудомании. Это могут быть образовательные кампании о вреде азартных игр и их последствий, проведение консультаций и тренингов для подростков и взрослых о здоровых способах проведения свободного времени, а также поддержка семей, имеющих проблемы с зависимостью.

Борьба с лудоманией требует совместных усилий государства, общества и бизнеса. Только при наличии комплексного подхода можно добиться значимых результатов в решении этой серьезной проблемы. Нашей стране необходимо разработать собственную стратегию, направленную на минимизацию негативных последствий лудомании и защиту своих граждан от этой зависимости.