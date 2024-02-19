Эксперт назвал популярные обманные схемы риелторов

Распространённые обманные схемы от риелторов перечислила эксперт по недвижимости Марианна Жиганова в интервью "Мосленте", передаёт BaigeNews.kz.

Одна из уловок недобросовестных риелторов — занижение стоимости жилья. Лже-агент может уговорить продавца снизить стартовую цену на значительный процент.

Кто-то по неопытности доверится ему. В результате риелтор все равно продаст квартиру по первой стоимости, а разницу присвоит, объяснила эксперт.

Снятие с себя ответственности за проблемные квартиры — тоже весьма распространенная схема обманщиков. Риелтор может настаивать на покупке объекта, в котором есть нерешенные вопросы. Например, в доме прописаны претенденты на долю недвижимости, наложено некоторое обременение на объект или есть незаконная перепланировка. При этом в договоре будет пункт, что риелтор не несет ответственности за подобные нарушения. Разбираться с этим придется уже новому владельцу.

При поиске квартиры или дома не нужно спешить, особенно, если у вас не было такого опыта. Тщательно проверяйте все документы — и на самого агента, и на продаваемый объект, отмечает эксперт.

"Выбирайте компанию с высокой репутацией и честными отзывами. Можно даже связаться с кем-то из их прошлых клиентов, для уточнения информации об агентстве или риелторе. Заручайтесь поддержкой проверенного юриста, который поможет сверить данные через официальные сервисы", — призвала Жиганова.

С 1 марта в Казахстане запускается новая жилищная программа "Отау", сообщили в Отбасы банке. Она рассчитана на семь лет и ориентирована на обеспечение жильём работающей молодёжи, молодых семей.