Новую жилищную программу "Отау" запустит Отбасы банк

О запуске с 1 марта новой жилищной программы "Отау" объявили в Отбасы банке, передаёт BaigeNews.kz.

Её участниками могут стать:

Действующие вкладчики банка, в том числе стоящие в очереди на жильё; Имеющие депозит в Отбасы банке со сроком не менее 18 месяцев; Имеющие на сберегательном счёте минимальную сумму накоплений не менее миллиона тенге на момент подачи заявки; Возраст участника - от 18 до 63 лет включительно; У участника программы и членов его семьи не должно быть в собственности жилья в течение последних пяти лет; При приобретении жилья в Алматы и Астане - наличие прописки в этих городах.

"Программа "Отау" ориентирована на обеспечение жильём работающей молодёжи, молодых семей, вкладчиков Отбасы банка. Это значит, что ежегодно больше половины займов будет выделяться на доступное кредитование казахстанцев в возрасте до 35 лет включительно. Каждый год на финансирование программы мы планируем направлять 150 млрд тенге. Это будут собственные средства банка и заимствованные на казахстанском финансовом рынке деньги. Программа рассчитана на семь лет. За этот период мы поможем решить жилищный вопрос 50 тысячам граждан", - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

В банке отметили, что новая программа - дополнительный инструмент покупки жилья для участников системы жилищных строительных сбережений. Он поможет укрепить и повысить культуру сбережения среди казахстанцев.

После того, как прием заявок завершится, автоматически будет сформирован список участников. В него войдут те, кто наберёт больше всего баллов.

За что будут начисляться баллы?

за размер вознаграждения по вкладу - 5 баллов за каждые 1 000 тенге;

за срок вклада – 5 баллов за каждый год действия вклада;

за наличие зарегистрированного брака – 10 баллов;

за наличие детей – 50 баллов вне зависимости от количества.

Если количество баллов совпадёт, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления.

Те, кто увидит себя в списке участников программы "Отау", сможет в течение 40 рабочих дней подать кредитную заявку. При одобрении займа, кредитная заявка будет действовать в течение шести месяцев. За это время участник программы должен будет найти жилье, получить заём и выкупить квартиру.

Максимальная сумма займа в Алматы и Астане - до 30 млн тенге, в остальных регионах - до 18 млн тенге.

В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах купить можно только первичное жильё, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК, во всех остальных населённых пунктах - любое жильё.

Условия займа программы "Отау":