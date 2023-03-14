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Facebook / Гульмира Каракозова Сегодня, 13:06
231
Сегодня, 13:06
231
Фото: Facebook / Гульмира Каракозова

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов получил новую должность

Он стал советником-консультантом председателя профсоюза медработников QazMed, передаёт BaigeNews.kz. Биртанов будет участвовать в активизации работы профсоюзов в развитии медицины и улучшения статуса медицинских работников в Казахстане.

Напомним, в октябре Биртанова приговорили к пяти годам ограничения свободы. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

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#Елжан Биртанов #QazMed #должность
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:06
231
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