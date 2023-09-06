Экс-министр экологии написала прощальный пост

Экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выразила признательность Главе государства за оказанное доверие и подвела итоги своей деятельности на посту министра. Об этом она написала в прощальном письме в Facebook.

Зульфия Сулейменова поздравила Ерлана Нысанбаева с назначением и подвела некоторые итоги своей деятельности. Вот некоторые из них:

"Впервые за всю историю существования Совета безопасности его заседание было посвящено экологической безопасности. В качестве одного из итогов: мы начали процесс перехода на ВОЗ-рекомендуемые стандарты качества воздуха. Принятые в Казахстане ПДК в разы слабее, чем рекомендуемые ВОЗ. Так, например, в 2022 году концентрация частиц PM2,5 в Караганде превысила в 5 раз наши ПДК и в 36 раз нормы ВОЗ. Мы неоднократно поднимали вопрос перед Минздравом о необходимости обновления и ужесточения санитарных норм (где нормируются ПДК) с тем, чтобы выставлять более жесткие требования к предприятиям. В этом году мы наконец-то смогли убедить в необходимости их пересмотра! Сейчас команда работает уже над техническими деталями", - отметила Сулейменова.

Ведется работа по подготовке нормативов качества окружающей среды. В рамках них будет нормироваться не только химическое воздействие, но также физическое и биологическое воздействие на компоненты природы.

"Экология - это в том числе регулирование промышленных предприятий. Мы отстаивали и, уверена, продолжим отстаивать позицию по сверхнормативному размещению серы оператором NCOC на Кашагане и необходимости полной ликвидации нефтяных скважин в границах песчаного массива Кокжиде. Знаю, это неудобная позиция для многих, но уверена, что министерство продолжит ее отстаивать", - написала она.

По ее словам, на этапе завершения находится аудит Арселор Миттал Темиртау, куда привлекли ведущую международную компанию с более чем 150-летним опытом работы в этой сфере.

"Это была сложная проверка, требовавшая тесного взаимодействия с прокуратурой. Я уверена, что в скором времени 600-страничный отчет о результатах проверки будет представлен. Были начаты меры по ужесточению требований к предприятиям, в том числе за правонарушения в области загрязнения воздуха. Мы также выступили с предложением взымать экологический налог (эмиссионные платежи, поступающие в местные бюджеты для улучшения экологии регионов) за лимиты выбросов, которые получают предприятия, поскольку лимиты берутся "про запас" и стимулы сокращать выбросы зачастую отсутствуют. Надеюсь, эта работа будет продолжена", - добавила Сулейменова.

Кроме того, экс-министр прокомментировала нехватку противопожарной одежды во время пожаров в Абайской области.

"После пожаров в Абайской области все спрашивали почему у лесников не было противопожарной одежды. Вынуждена признать, что принятые еще в 2015 году нормы положенности не включали в себя средства защиты и противопожарную одежду. Мы разработали обновлённые нормативы положенности, где предусмотрели противопожарную одежду, и смогли получить дополнительное финансирование в текущем году в сумме 918 миллионов тенге из резерва Правительства на закуп данной одежды для 4405 работников природоохранных и лесных учреждений", - написала она.

Сулейменова также отметила, что за время пребывания на посту главы минэкологии, была повышена зарплата служащим в сфере экологии.