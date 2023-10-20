Экономика Узбекистана по итогам года вырастет на 5,6%

Правительство Узбекистана ожидает роста экономики по итогам 2023 года не менее чем на 5,6%. Об этом передает BaigeNews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

За 9 месяцев этого года экономика страны выросла на 5,8%. Драйвером выступила сфера услуг – рост составил 12,1%. Промышленность увеличилась на 5,7%, АПК – на 4,1%. Экспорт увеличился на 23,5% до 17,7 млрд долларов.

За счет реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов освоено 226,6 трлн сумов инвестиций. Это почти на 12% больше, чем в прошлом году.