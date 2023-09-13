Экономика Казахстана выросла на 5% с начала года
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назвал регионы с положительной динамикой роста экономики, передаёт BaigeNews.kz.
"По итогам 8 месяцев рост экономики составил 4,9%. Реальный сектор продолжает вносить существенный вклад в рост ВВП. Горнодобывающая промышленность выросла на 4,3% за счет роста добычи нефти на более чем 6% и природного газа свыше 3%. В обрабатывающей промышленности рост превысил 3%", - сказал Смаилов на заседании правительства.
По информации главы кабмина, наблюдается интенсивное увеличение производства в машиностроении на более чем 28%, в том числе в автомобилестроении свыше 42%.
Также высокую динамику в обрабатывающем секторе показали легкая промышленность почти на 20%, производство резиновых и пластмассовых изделий - свыше 7%, готовых металлических изделий - свыше 6%, продуктов питания - на 4% и химическая промышленность - свыше 3%.
"Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе - на 11,4%. Введено в эксплуатацию почти 10 млн кв.м жилья. В сфере услуг выросла торговля почти на 10%, транспорт - около 7% и связь свыше 8%. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи превысил 15,5%", - отметил премьер-министр.
По его словам, положительная динамика роста экономики отмечается в Западно -Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях и городах Алматы и Шымкенте.
"Остальным регионам необходимо обеспечить достижение целевых показателей", - добавил Смаилов.
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