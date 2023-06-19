Экибастузского физрука подозревают в приставании к школьнице

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О непристойном поведении учителя физкультуры заявили в соцсетях родители 14-летней школьницы. По словам матери девочки, педагог приставал к её дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Он ей писал и отправлял голосовые сообщения с непристойными предложениями и намёками на близость с ним", — сообщил автор поста.

На ситуацию отреагировали в отделе образования Экибастуза.

"Никаких обращений родителей, учеников ни прежде, ни сейчас в отношении этого педагога не было. Как только мы увидели эту информацию в соцсетях, передали её в полицию для назначения проверки", — уточнили в отделе.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Понуждение к половому сношению".