Ехавший в Актобе астанчанин потерял машину и едва не замёрз в степи

Фото: ДЧС Костанайской области

Житель столицы на своём авто "Шевроле Нексия" ехал в Актобе, но по пути машина заглохла и оказалась в "снежном плену". Мужчина пешком отправился искать помощь в степи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл 1 января. Машина сломалась на просёлочной дороге между сёлами Дружба и Свободное.

"Убедившись, что автомобиль не заводится, мужчина пошёл по степи, ориентируясь на горящий фонарь и добрался до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник, который вызвал спасателей. Вскоре к месту вызова выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда города Житикары на вездеходе "Ямал" и пожарной части №18 села Камысты. Они эвакуировали астанчанина с полевой бригады в село Алтынсарино, где в пункте обогрева в гостинном доме, путешественнику организовали ночлег. Автомобиль из-за поломки остался между сёлами", — говорится в сообщении.

В ДЧС Костанайской области призвали жителей не выезжать в дальние поездки из-за ухудшений погодных условий.

Напомним, в большинстве регионов Казахстана на ближайшие несколько дней объявлено штормовое предупреждение. Со 2-4 января на территории республики ожидается сильный ветер, снег, метель и гололёд.