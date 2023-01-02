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  • Ехавший в Актобе астанчанин потерял машину и едва не замёрз в степи
ДЧС Костанайской области Сегодня, 14:32
166
Сегодня, 14:32
166
Фото: ДЧС Костанайской области

Ехавший в Актобе астанчанин потерял машину и едва не замёрз в степи

Житель столицы на своём авто "Шевроле Нексия" ехал в Актобе, но по пути машина заглохла и оказалась в "снежном плену". Мужчина пешком отправился искать помощь в степи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл 1 января. Машина сломалась на просёлочной дороге между сёлами Дружба и Свободное. 

"Убедившись, что автомобиль не заводится, мужчина пошёл по степи, ориентируясь на горящий фонарь и добрался до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник, который вызвал спасателей. Вскоре к месту вызова выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда города Житикары на вездеходе "Ямал" и пожарной части №18 села Камысты. Они эвакуировали астанчанина с полевой бригады в село Алтынсарино, где в пункте обогрева в гостинном  доме, путешественнику организовали ночлег. Автомобиль из-за поломки остался между сёлами", —  говорится в сообщении.

В ДЧС Костанайской области  призвали жителей не выезжать в дальние поездки из-за ухудшений погодных условий.

Напомним, в большинстве регионов Казахстана на ближайшие несколько дней объявлено штормовое предупреждение. Со 2-4 января на территории республики ожидается сильный ветер, снег, метель и гололёд.

Видео: МЧС РК
Видео: МЧС РК
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#спасатели #ДЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:32
166
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