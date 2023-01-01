Дождь, метель и гололёд: несколько дней непогоды ожидаются в Казахстане

Фото: stom-mag.ru

Штормовое предупреждение объявлено во многих областях страны, в некоторых регионах синоптики прогнозируют непогоду до 4 января, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозу "Казгидромета", большая часть страны будет под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, в результате пройдёт снег, на западе, юге – дождь и снег. На большей части страны ожидаются туман, гололёд, усиление ветра, метель.

Днём на севере, востоке Акмолинской, на западе, юге Костанайской, на западе Северо-Казахстанской, на юго-западе, севере, в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление юго-западного ветра 30 метров в секунду и более.

Днём 2 января, а также сутки 3-4 января на юго-западе, севере, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Утром и днём 3 января, ночью 4 января на западе, в горных районах области ожидаются сильные осадки: дождь, снег. 2-4 января на юге, западе области, в горных районах туман, гололёд. В Таразе 2-4 января ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный днём 2, сутки 3-4 января 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

2 января на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный утром и днём на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 мметров в секунду. Сутки 3 января, ночью 4 января на большей части региона ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 23-28 метров в секунду, на горных перевалах порывы 30 метров в секунду и более.

В Шымкенте днём 2 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане утром и днём 2 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём 3 января, сутки 4 января на севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в районе Алакольских озер юго-восточный ветер временами 30 метров в секунду и более.

3 января на востоке, в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

В Астане 2-3 января ожидается метель. Ветер юго-западный днём 2 января 15-20 метров в секунду, 3 января 15-20, порывы 23 метров в секунду.

2 января на севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днём в центре области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 2 января ожидаются туман, гололёд. 3 января на востоке, в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.



В Петропавловске СКО 2 января днём ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

2 января на западе Атырауской области ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный, на севере, западе и в центре области 15-20 метров в секунду. В Атырау 2 января ожидается ветер юго-западный, днём порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 2 января на западе, севере Мангистауской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный, западный, днём на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду. В Актау ночью 2 января ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

2 января на юге Костанайской области ожидается гололёд. На востоке области туман. В Костанае 2 января ожидается метель. Ветер южный порывы 15-20 метров в секунду.

2 января ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман, днем на западе, севере области гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, днем 15-20, на севере области порывы 25 метров в секунду. В Актобе днём 2 января ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

2 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер западный, юго-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 2 января ожидаются туман, гололёд. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 18 метров в секунду.

2 января на большей части Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный днем на западе области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. В Жезказгане 2 января временами ожидается низовая метель.

Ночью и утром 2 января в горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днём 3, сутки 4 января на севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, в районе Алакольских озер юго-восточный временами 30 метров в секунду и более.