Джокович в шестой раз победил на итоговом турнире ATP, став самым возрастным чемпионом

Фото: пресс-службы ФТК

Чемпион ATP 500 Astana Open стал победителем Итогового турнира ATP, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

Новак Джокович (восьмая ракетка мира) в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) в финале Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Новака.

Джокович шестой раз победил на Итоговом и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером. Кроме того, 35-летний серб стал самым возрастным чемпионом в истории турнира - он побил рекорд все того же Федерер.

За победу в Турине Джокович получил 1500 рейтинговых очков и 4,740,300 долларов США призовых.

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