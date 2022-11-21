open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Джокович в шестой раз победил на итоговом турнире ATP, став самым возрастным чемпионом
пресс-службы ФТК Сегодня, 08:31
278
Сегодня, 08:31
278
Фото: пресс-службы ФТК

Джокович в шестой раз победил на итоговом турнире ATP, став самым возрастным чемпионом

Чемпион ATP 500 Astana Open стал победителем Итогового турнира  ATP, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

Новак Джокович (восьмая ракетка мира) в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) в финале Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Новака.

Джокович шестой раз победил на Итоговом и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером. Кроме того, 35-летний серб стал самым возрастным чемпионом в истории турнира - он побил рекорд все того же Федерер.

За победу в Турине Джокович получил 1500 рейтинговых очков и 4,740,300 долларов США призовых.

Новак Джокович выиграл турнир в Астане: как это было.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#теннис #статистика #Новак Джокович #ATP
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:31
278
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх