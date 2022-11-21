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Джокович в шестой раз победил на итоговом турнире ATP, став самым возрастным чемпионом
Чемпион ATP 500 Astana Open стал победителем Итогового турнира ATP, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.
Новак Джокович (восьмая ракетка мира) в двух сетах обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) в финале Итогового турнира ATP. Встреча проходила на центральном корте стадиона "Пала Альпитур" на хардовом покрытии и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Новака.
Джокович шестой раз победил на Итоговом и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером. Кроме того, 35-летний серб стал самым возрастным чемпионом в истории турнира - он побил рекорд все того же Федерер.
За победу в Турине Джокович получил 1500 рейтинговых очков и 4,740,300 долларов США призовых.
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