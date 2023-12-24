Джип с тушами косуль остановила полиция в Павлодарской области
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В Павлодарской области выявлен факт грубого нарушения природоохранного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках природоохранной акции "Сайга" в регионе организовали рейд. В нем приняли участие госинспекторы областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО Охотзоопром" и полицейские.
23 декабря на автодороге Атамекен-Русская поляна в районе села Камзина они остановили автомобиль марки Mitsubishi Pajero, в багажнике джипа обнаружено шесть разделанных туш, предположительно, дикого копытного животного сибирской косули.
"Из них только на четыре косули имелись лицензии. По данному факту Департаментом полиции Павлодарской области по статье 337 Уголовного Кодекса РК "Незаконная охота". Возбуждено уголовное дело, автомашина водворена на штрафстоянку, туши косуль и оружие изъяты. Ведутся следственные мероприятия", — говорится в сообщении Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
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