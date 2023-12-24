Джип с тушами косуль остановила полиция в Павлодарской области

В Павлодарской области выявлен факт грубого нарушения природоохранного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках природоохранной акции "Сайга" в регионе организовали рейд. В нем приняли участие госинспекторы областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО Охотзоопром" и полицейские.

23 декабря на автодороге Атамекен-Русская поляна в районе села Камзина они остановили автомобиль марки Mitsubishi Pajero, в багажнике джипа обнаружено шесть разделанных туш, предположительно, дикого копытного животного сибирской косули.