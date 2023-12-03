Пятерых человек с тушами косуль в багажнике задержали в ЗКО

Пятерых подозреваемых в незаконной охоте задержали в ЗКО. Двое из них — жители Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в районе посёлка Меловые горки сотрудники полиции остановили Honda CR-V и Toyota Prado. В багажнике обнаружили две туши косули. Также изъяли четыре гладкоствольных оружия, ножи, патроны, карабин, бинокль, рации и дальномер.

Проводится досудебное расследование по статье 337 УК РК "Незаконная охота".