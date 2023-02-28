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50 косуль истребили браконьеры в Петропавловске Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15
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50 косуль истребили браконьеры в Петропавловске

Трёх жителей Петропавловска задержали по подозрению в незаконной охоте в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
 
В распоряжение УБОП поступила информация о том, что у одного из мужчин в городе есть незарегистрированное оружие. 

27 февраля при проверке на 525 километре трассы Челябинск — Новосибирск полицейские остановили машину ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего горожанина. В салоне находились еще двое петропавловцев 29 и 30 лет.

В багажнике авто нашли четыре туши сибирской косули, а также два незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, ТОЗ, два патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение.

"При проведении дальнейших мероприятий из домика в одном из дачных обществ Петропавловска изъяты две туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 337 УК РК - “Незаконная охота”. Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу", - сообщили в полиции. 

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП Петропавловска.

 

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#браконьеры #дикие животные #Костанайская область #охота
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:15
165
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