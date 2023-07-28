Двухлетняя девочка выпила уксус в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Двухлетнюю девочку, хлебнувшую уксус, чудом спасли врачи в Шымкенте. Её желудок превратился в сплошной рубец. Кислота сожгла всё внутри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Больше двух недель врачи боролись за жизнь маленькой пациентки. Девочка не могла самостоятельно дышать, пришлось подключать её к аппарату искусственной вентиляции легких.

"11 июля ребенка 2021 года рождения забрала из дома скорая помощь. Пациентку доставили в центр гипербарической оксигенации. Девочка была в тяжёлом состоянии. Одышка наблюдалась после употребления уксусной кислоты. В реанимации она была подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас её перевели в палату", - сообщил завотделением центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева Асылхан Мынбосынов.

К сильнейшему отравлению привела невнимательность родителей, говорят медики. Матьь и отец занимались консервированием и не убрали бутылку с раствором уксусной кислоты, девочка сделала один глоток.