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Двухлетняя девочка выпила уксус в Шымкенте
Двухлетнюю девочку, хлебнувшую уксус, чудом спасли врачи в Шымкенте. Её желудок превратился в сплошной рубец. Кислота сожгла всё внутри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Больше двух недель врачи боролись за жизнь маленькой пациентки. Девочка не могла самостоятельно дышать, пришлось подключать её к аппарату искусственной вентиляции легких.
"11 июля ребенка 2021 года рождения забрала из дома скорая помощь. Пациентку доставили в центр гипербарической оксигенации. Девочка была в тяжёлом состоянии. Одышка наблюдалась после употребления уксусной кислоты. В реанимации она была подключена к аппарату ИВЛ. Сейчас её перевели в палату", - сообщил завотделением центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева Асылхан Мынбосынов.
К сильнейшему отравлению привела невнимательность родителей, говорят медики. Матьь и отец занимались консервированием и не убрали бутылку с раствором уксусной кислоты, девочка сделала один глоток.
"Уксус в тот день стоял на полу в кухне. Всё произошло за считанные секунды. Мунира в тот момент играла там и выпила уксус. Мы сразу вызвали скорую, дочь отвезли в больницу. В реанимации её кормили через трубочку, живот промывали. Благодарю врачей, которые сохранили жизнь моему ребенку. Хочу сказать родителям, чтобы они не повторяли наших ошибок и хранили ядовитые вещества в недоступном для детей месте", - сказала мать девочки.
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