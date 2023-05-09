Двухлетний ребёнок выпал из окна 7 этажа в Караганде

Фото: elements.envato.com

В Караганде из окна седьмого этажа выпал ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Трагедия, о которой сообщают в областном Департаменте по ЧС, случилась сегодня, 9 мая. Двухлетний малыш скончался от полученных травм.

Управление по ЧС города Караганда напоминает не оставлять детей без присмотра. Ведомство настоятельно рекомендует ставить защиту на окна: дети уязвимы перед открытым окном.

Напомним, несколько дней назад в Астане двухлетняя девочка выпала из окна.