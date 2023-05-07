В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива

Фото: k86.ru

Трагедия чуть не случалсь в одной из многоэтажек по улице Байтурсынова в Астане. Ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 6 мая в 20:05.

Пока мама со старшим ребёнком была в стоматологии, малышка 2021 года рождения, открыв окно, вылезла наружу. ОТец в это время был дома и не заметил исчезновения дочери.