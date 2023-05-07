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k86.ru Сегодня, 10:37
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Сегодня, 10:37
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Фото: k86.ru

В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива

Трагедия чуть не случалсь в одной из многоэтажек по улице Байтурсынова в Астане. Ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 6 мая в 20:05.

Пока мама со старшим ребёнком была в стоматологии, малышка 2021 года рождения, открыв окно, вылезла наружу. ОТец в это время был дома и не заметил исчезновения дочери.

"К счастью, она приземлилась на плед, который растянули соседи, вовремя заметившие повисшую на окне девочку. Девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Таким образом, у девочки, можно сказать, появился второй день рождения: сразу на следующий день после первого", — рассказали в МЧС.

 

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Сегодня, 10:37
85
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