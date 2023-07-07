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istockphoto.com Сегодня, 02:19
638
Сегодня, 02:19
638
Фото: istockphoto.com

Двухлетний ребенок выпал из окна и разбился в Астане

В Астане умер ребенок, выпав из окна девятого этажа, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 6 июля. Оставшись без присмотра, двухлетний ребенок выпал наружу.

"От полученных травм ребенок скончался на месте. В момент трагедии в доме находилась мама, которая отлучалась на младшего ребенка", – сообщили в ДП Астаны.

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Сегодня, 02:19
638
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