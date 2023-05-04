Двух львят держал у себя житель Алматинской области

Фото: rabstol.net

Парня, содержавшего редких животных, установили в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, 4 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП области изобличили 22-летнего парня, который незаконно содержал редких животных, а именно двух детёнышей льва в возрасте пяти месяцев.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по части 1 статьи 339 УК РК", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, осмотрев место, изъяли экзотических животных. По данному факту проводятся все необходимые следственные действия.