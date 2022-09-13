Движение в поддержку президента появилось в Казахстане

Фото: almaty.tv

Активисты создали общереспубликанское общественное движение в поддержку Касым-Жомарта Токаева, передает BaigeNews.kz. Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция нового движения "За реформы Токаева".

Инициаторами создания общественного движения выступили известные общественные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции и бизнес-сообщества, деятели культуры и спорта, а также лидеры общественных организаций. В их числе Мереке Кулкенов, Раимбек Баталов, Акберен Елгезек, Сергей Пономарев, Бекнур Кисиков, Даурен Куат, Даулеткерей Капулы, Адиль Ахметов, Назгуль Карабалина, Марат Шибутов и многие другие. Главной идеей объединения является общественная поддержка реформ главы государства, обеспечение условий для их реализации.

"В целом реформы президента, которым был дан старт в 2019 году, поэтапно реализовываются. После январской трагедии процессы демократизации и либерализации ускорились и, на наш взгляд, гражданское общество должно играть в этих процессах ключевую роль. Наше движение создано не для того, чтобы агитировать, а для того, чтобы участвовать в процессах. Сейчас, на наш взгляд, мы должны поддержать реформы, довести этот важнейший этап преобразований до конца", - рассказал первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

Инициаторы движения отметили, что политическая модернизация, направленная на либерализацию партийного поля, усовершенствование кадрового состава государственного аппарата и другие изменения активизировали демократические процессы и в положительном ключе политизировали гражданское общество.

"Как все могли заметить, в Казахстане появляется много людей и объединений, которые готовы создавать и уже создают политические партии, регистрируются, строят планы участия в электоральных кампаниях и всерьез рассчитывают побороться за власть. Президент сегодня дистанцировался от всех партий. Поэтому создание общественного движения в поддержку реформ мы посчитали наиболее эффективным и удобным объединением для нашего участия в реформах. К нам могут присоединиться все желающие, уверены, что сторонников преобразований в Казахстане подавляющее большинство", - отметили представители инициативной группы.

Участники движения сообщили, что каждый казахстанец заинтересован в том, чтобы реформы были доведены до логического завершения, поскольку на каждом этапе они повышают благосостояние и уровень жизни рядовых граждан страны.