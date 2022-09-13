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almaty.tv Сегодня, 12:01
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Фото: almaty.tv

Движение в поддержку президента появилось в Казахстане

Активисты создали общереспубликанское общественное движение в поддержку Касым-Жомарта Токаева, передает BaigeNews.kz. Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция нового движения "За реформы Токаева".

Инициаторами создания общественного движения выступили известные общественные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции и бизнес-сообщества, деятели культуры и спорта, а также лидеры общественных организаций. В их числе Мереке Кулкенов, Раимбек Баталов, Акберен Елгезек, Сергей Пономарев, Бекнур Кисиков, Даурен Куат, Даулеткерей Капулы, Адиль Ахметов, Назгуль Карабалина, Марат Шибутов и многие другие. Главной идеей объединения является общественная поддержка реформ главы государства, обеспечение условий для их реализации.

"В целом реформы президента, которым был дан старт в 2019 году, поэтапно реализовываются. После январской трагедии процессы демократизации и либерализации ускорились и, на наш взгляд, гражданское общество должно играть в этих процессах ключевую роль. Наше движение создано не для того, чтобы агитировать, а для того, чтобы участвовать в процессах. Сейчас, на наш взгляд, мы должны поддержать реформы, довести этот важнейший этап преобразований до конца", - рассказал первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

Инициаторы движения отметили, что политическая модернизация, направленная на либерализацию партийного поля, усовершенствование кадрового состава государственного аппарата и другие изменения активизировали демократические процессы и в положительном ключе политизировали гражданское общество.

"Как все могли заметить, в Казахстане появляется много людей и объединений, которые готовы создавать и уже создают политические партии, регистрируются, строят планы участия в электоральных кампаниях и всерьез рассчитывают побороться за власть. Президент сегодня дистанцировался от всех партий. Поэтому создание общественного движения в поддержку реформ мы посчитали наиболее эффективным и удобным объединением для нашего участия в реформах. К нам могут присоединиться все желающие, уверены, что сторонников преобразований в Казахстане подавляющее большинство", - отметили представители инициативной группы.

Участники движения сообщили, что каждый казахстанец заинтересован в том, чтобы реформы были доведены до логического завершения, поскольку на каждом этапе они повышают благосостояние и уровень жизни рядовых граждан страны.

"В недавнем послании президентом был озвучен ряд мер социально-экономического характера, который направлен на поддержку молодого поколения. Это продление срока выплат по рождению ребенка, распределение части доходов Национального фонда между всеми казахстанскими детьми, перечисление твердых семи процентов чистого дохода "Самрук-Казына" в Фонд "Народу Казахстана" и многие другие. За много лет это первые реально ощутимые каждым жителем страны инвестиции в будущее поколение. Неудивительно, что они вызвали ажиотаж среди населения, которое теперь хочет, чтобы все эти инициативы были реализованы. И мы должны дать возможность главе государства их реализовать. И пока этот процесс будет эффективным, мы будем оказывать главе государства всемерную и всестороннюю поддержку", - сказали участники движения.

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#общественное движение #Токаев
Сегодня, 12:01
129
Журналист

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