Движение транспорта ограничили в семи регионах Казахстана

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В компании "КазАвтоЖол" сообщили, по каким дорогам нельзя проехать в данное время в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областях в связи с понижением температуры воздуха движение ограничено на всех республиканских трассах для грузового и общественного автотранспорта, а также автомобилей оснащённых дизельными двигателями.

В Жетысуской области ограничение введено на дороге "Алматы-Усть-Каменогорск" (участок от Ушарала до границы Абайской области)

В Карагандинской области ограничено движение на трассах:

"Кызылорда-Павлодар" (от Караганды до границы Павлодарской области);

"Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара" (от Ботакары до границы Павлодарской области);

"Караганда-Аягоз-Бугаз" (участок от поселка Буркитти до границы Абайской области).

В Акмолинской области ограничено движение на трассе "Астана-Ерейментау-Шидерты" (от Астаны до границы Павлодарской области)

В Туркестанской области в связи с ухудшением погодных условий в (дождь, понижение температуры, гололёд) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Алматы-Ташкент-Термез" (от границы Жамбылской области до села Жанкешу)