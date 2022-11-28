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pixabay.com Сегодня, 19:37
210
Сегодня, 19:37
210
Фото: pixabay.com

Движение транспорта ограничили в семи регионах Казахстана

В компании "КазАвтоЖол" сообщили, по каким дорогам нельзя проехать в данное время в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областях в связи с понижением температуры воздуха движение ограничено на всех республиканских трассах для грузового и общественного автотранспорта, а также автомобилей оснащённых дизельными двигателями.

В Жетысуской области ограничение введено на дороге "Алматы-Усть-Каменогорск" (участок от Ушарала до границы Абайской области)

В Карагандинской области ограничено движение на трассах:

  • "Кызылорда-Павлодар" (от Караганды до границы Павлодарской области);
  • "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара" (от Ботакары до границы Павлодарской области);
  • "Караганда-Аягоз-Бугаз" (участок от поселка Буркитти до границы Абайской области).

В Акмолинской области ограничено движение на трассе "Астана-Ерейментау-Шидерты" (от Астаны до границы Павлодарской области)

В Туркестанской области в связи с ухудшением погодных условий в (дождь, понижение температуры, гололёд) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Алматы-Ташкент-Термез" (от границы Жамбылской области до села Жанкешу)

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#трасса #непогода #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:37
210
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