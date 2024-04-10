Движение ограничили на трассе "Жезказган-Петропавловск"

В компании "КазАвтоЖол" сообщили об ограничении движения на участке автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz.

"10 апреля в СКО из-за повышения уровня воды в реке Ишим и сброса талых вод через дорогу республиканского значения А-16 принято решение о временном ограничении движения для всех видов транспорта на участке трассы "Жезказган - Петропавловск" от 869 до 875 километра, начиная с поворота на село Амангельдинское до села Покровка в Есильском районе СКО", - сказано в сообщении.

Жителям районов Тимирязево, Шал акына и Г. Мусрепова напомнили о наличии альтернативного маршрута через республиканскую автомобильную дорогу Р-60 "Волошинка - Сергеевка - Тимирязево" до областного центра.