Движение ограничили на трассе "Жезказган-Петропавловск"
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В компании "КазАвтоЖол" сообщили об ограничении движения на участке автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz.
"10 апреля в СКО из-за повышения уровня воды в реке Ишим и сброса талых вод через дорогу республиканского значения А-16 принято решение о временном ограничении движения для всех видов транспорта на участке трассы "Жезказган - Петропавловск" от 869 до 875 километра, начиная с поворота на село Амангельдинское до села Покровка в Есильском районе СКО", - сказано в сообщении.
Жителям районов Тимирязево, Шал акына и Г. Мусрепова напомнили о наличии альтернативного маршрута через республиканскую автомобильную дорогу Р-60 "Волошинка - Сергеевка - Тимирязево" до областного центра.
"Ремонт участка дорожного покрытия протяжённостью два километра был успешно завершён к 10 апреля. Далее маршрут проходит через республиканскую дорогу Р-59 "Волошинка - Корнеевка - Рощинское" (с. Корнеевка), затем по областной дороге КТ-29 "Покровка - Корнеевка - Горное" (с. Покровка), после чего следует маршрут по автодороге А-16 "Жезказган - Петропавловск" в Петропавловск", - уточнили в компании.
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