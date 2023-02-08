Движение ограничили на дорогах Атырауской области из-за непогоды

Фото: gov.kz

Из-за метели и гололёда в Атырауской области временно ограничили движение на республиканской трассе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"8 февраля с 09:00 часов по данным АО "ҚазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололёд) закрыто движение на автомобильной дороге республиканского значения А-27 "Актобе — Атырау — Астрахань" 616-779 километр (от города Атырау до села Зинеден) для всех видов автотранспорта. ДЧС Атырауской области убедительно просит воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемых службой 112", — говорится в сообщении.

Ранее спасатели сообщали о том, что в Атырау, где 12 часов бепрерывно шёл снег, полицейские вызволили из заносов 80 автомобилей.

Школьники региона два дня, 7 и 8 февраля, из-за непогоды учатся дистанционно.