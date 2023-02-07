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  • На дистанционку перевели школьников и студентов колледжей в Атырауской области
пресс-служба акимата Атырауской области Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56
163
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На дистанционку перевели школьников и студентов колледжей в Атырауской области

Школьники и студенты колледжей в Атырауской области два дня будут учиться дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба акимата региона, передаёт BaigeNews.kz.

"В Атырауской области в связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся 0-11 классов (города Атырау и районов), студенты колледжей сегодня днём, 7 февраля, и завтра, 8 февраля, будут обучаться в онлайн формате", — говорится в сообщении.

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#погода #школьники #Атырауская область #отмена занятий
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:56
163
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