В Атырау снежный коллапс: отключилось электричество, десятки авто попали в занос

Фото: акимат Атырауской области

В Атырау, где 12 часов бепрерывно шёл снег, полицейские вызволили из заносов 80 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщает портал "Мой ГОРОД", 7 февраля в Атырау был ветер с порывами до 20 метров в секунду, из-за снежных заносов буксует транспорт.

Пригородные автобусы не могут заехать в населённые пункты и курсируют временно только по центральным улицам Атырау.

В некоторых микрорайонах города отключилось электричество, пекарни не смогли выпекать хлеб. У жителей частного сектора, которые пользуются газовыми котлами от электричества, в домах стало холодно.

"С 7:30 утра из-за сильного ветра со снегом произошло отключение электричества в населённых пунктах Самал, Атырау, Аксае, Дамбе. Это произошло по причине того, что снег обволакивал изоляцию трансформаторных пунктов, что привело к отклонению в релейной защитной автоматике (релейный защитный автомат). Его периодически отключают, затем снова подключают в каждом трансформаторном пункте, тем самым подают источник тока. Электричество восстановлено в Дамбе, Жумыскере, Еркинкале. Эти работы будут продолжены. Сейчас на линиях трудятся 15 аварийных бригад, в том числе пять бригад оперативного выезда и прочая спецтехника", — пояснил первый вице-президент АО "Атырау-Жарык" Куат Сисенгалиев.

Он пообещал, что проблема будет устранена 7 февраля до 21:00.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов сообщил, что 70 единиц техники со специалистами приступили к уборке улиц областного центра и прилегающих микрорайонов. По его словам, за 12 часов в городе выпала месячная норма снега.

Сообщалось, что школьники и студенты колледжей в Атырауской области 7-8 февраля будут учиться дистанционно. Из-за снегопада и плохой видимости перекрыто движение на нескольких трассах региона.