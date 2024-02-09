Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане
Сегодня, 08:11
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Сегодня, 08:11Сегодня, 08:11
111Фото: baigenews.kz
В Астане приостановлено движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems"
"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные пригородные маршруты на линии.
Ранее сообщалось, что ночью в столице снег убирали более 1,4 тысячи единиц специализированной техники. Занятия для школьников и учащихся колледжей пройдут в дистанционном формате.
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