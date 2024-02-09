Движение нескольких пригородных автобусов приостановили в Астане

В Астане приостановлено движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems"

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пригородные маршруты на линии.

Ранее сообщалось, что ночью в столице снег убирали более 1,4 тысячи единиц специализированной техники. Занятия для школьников и учащихся колледжей пройдут в дистанционном формате.