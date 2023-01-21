Две партии ограничили в участии в выборах в маслихаты

Фото: Арман Мухатов

Центризбирком допустил семь политических партий к участию в выборах депутатов мажилиса. Две из них пока ограничены в участии в выборах в маслихаты. Об этом стало известно на заседании ЦИК РК, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова, в выборах могут участвовать партии: "Amanat", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и Партия "Respublica".

"Политическая партия "Байтақ" в связи с отсутствием своих филиалов в некоторых регионах, допущена к участию в выборах депутатов маслихатов только в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей. Партия "Respublica" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию депутатов маслихатов. Остальные пять партий могут участвовать в выборах в маслихаты без ограничений", — сказала Алма Муканова.

Как уточнил член центризбиркома Шавхат Утемисов, если "Байтак" и "Respublica" до окончания регистрации успеют открыть свои филиалы в регионах страны, то они смогут участвовать в выборах в этих областях.

Напомним, выборы в мажилис назначены на 19 марта 2023 года. Выдвижение кандидатов продлится 20 дней: с 20 января по 8 февраля.

Регистрация кандидатов и партийных списков — с 20 января по 18 февраля.

В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.

В общей сложности весь процесс займёт 59 дней.

Ранее Госсекретарь РК Ерлан Карин перечислил главные новшества предстоящих выборов в мажилис.

Он отметил, что впервые с 2004 года кандидаты будут избираться по одномандатным округам. Появилась возможность выдвигаться не только от партий и НПО, но и путем самовыдвижения. При этом порог для прохождения партий снижен с 7 до 5 процентов. Впервые в бюллетенях на выборах в Мажилис и в маслихаты будет графа "против всех".

Не менее 30 процентов кандидатов составят женщины, молодёжь и люди с особыми потребностями, эта же квота будет действовать и при распределении мандатов. Между тем, в новом составе Мажилиса не будет квоты АНК.

В выборах имеют право участвовать семь политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях.

Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе. Избиратели в регионах будут голосовать по пяти бюллетеням, а в городах республиканского значения – по четырём бюллетеням.