Две аварии с начала сезона: жители Риддера боятся замерзнуть зимой

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Жители Риддера требуют наказать руководство местной ТЭЦ из-за того, что город в очередной раз остался без отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AstanaTV.

31 октября вышел из строя котел высокого давления. В домах начали остывать радиаторы, исчезла горячая вода. А за неделю до этого станция остановила сразу несколько теплоагрегатов. Причиной тогда стал мазут, разбавленный водой. Риддерцы переживают, что будет с системой зимой, когда ударят морозы.

Жители Риддера ежедневно проверяют радиаторы и краны с горячей водой. Опасаются, что система отопления больше не выдержит "сюрпризов" местной ТЭЦ. Две аварии с начала отопительного сезона уже перебор, говорят горожане. Переживают, что будет в морозы, в Риддере они суровые, ниже 40 градусов.

"У нас действительно непорядок с ТЭЦ идет. Это уже все жители знают, часто аварии. Уже терпение лопается у жителей всех. Последние года действительно все плохо стало", - говорят местные жители.

Риддерской ТЭЦ почти 70 лет. С 1997 она принадлежала американской компании, в 2018-ом предприятие выкупила компания "GREEN ENERGY Q". За эти годы модернизацию на станции новые собственники не проводили. Проверка комиссии Минэнерго признала оборудование изношенным, подлежащим только капитальному ремонту. По данным ведомства, за четыре года на Риддерской ТЭЦ зафиксировано 454 аварийных ситуации. Еще 532 аварии произошли на электросетях теплостанции. Накануне власти Риддера отправили руководству ТЭЦ письмо с требованием прояснить ситуацию и сделать перерасчет потребителям за услугу. И сегодня услугодатель прервал молчание.

"Сейчас в работе 4 котла, но если вдруг завтра по каким-то независящим от нас обстоятельствам, связанных с сырьем и топливом встанет вопрос что приоритетней, то население точно без тепла не останется. На сегодня у нас в принципе запас чуть более 20 тыс. тонн на штабелях. Это запас угля на 22 дня", - прокомментировала президент АО "Риддер ТЭЦ" Олеся Имашева.

Дело не только в топливе. Горожане переживают, что на ТЭЦ не осталось специалистов. В 2021 году 90 сотрудников уже писали коллективное письмо в генпрокуратуру и Минэнерго. Коллектив жаловался, что владельцы станции не проводят капитальный ремонт и увольняют высококвалифицированный персонал. Однако ответа не получили. Жители города вновь требуют призвать частника к ответу.